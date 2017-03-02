Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
Pew'in araştırmasına göre İslam, dünyada en hızlı büyüyen din. Dünyadaki ikinci büyük din olan İslam, bu yüzyılın sonuna kadar Hristiyanların sayısını geçebilir.
Araştırmada, dünyadaki Müslüman sayısının 1,6 milyar olduğu, buna karşılık 2,17 milyar Hristiyanın yaşadığı ifade ediliyor.
Yapılan nüfus tahmin modellemelerine göre bu sayılar 2050'ye gelindiğinde sırasıyla 2,92 milyar ve 2,76 milyar olacak.
2070 yılındaysa iki dinin mensuplarının eşitlenmesi ve İslam'ın öne geçmesi bekleniyor.
İslam neden hızlı büyüyor?
Pew'ın araştırmasına göre, Müslümanların diğer dinlerle karşılaştırıldığında daha çok çocuğa sahip olması, büyümenin ardındaki nedenlerden biri.
Müslüman kadınlar için doğurganlık oranı 3.1 iken, diğer tüm dinler birarada düşünüldüğünde, bu oran 2.3.
İkinci neden, Müslümanların tüm dinler arasında en genç nüfusa sahip olması.
Yaş ortalaması 2010'da 23 olan Müslümanlar, diğer dinlere göre 7 yaş daha genç.
Yani çocuk sahibi olma aşamasındaki Müslümanlar, dünya nüfusunun en büyük payını sahiplenmeye yakın.
Pew'un raporuna göre, yüksek doğum oranlarıyla beraber bu pay, Müslüman nüfusun büyümesini destekliyor.
Bu küresel nüfusu sayısal olarak değiştirmeyecek ancak göç, Müslümanların sayısının Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde artışına neden oluyor.
ABD ve Avrupa'da Müslümanlara bakış
Pew'ın araştırma raporunda öne çıkan bir başka konu, Avrupa ve ABD'de İslam ve Müslümanlara olan bakış.
2017'de yapılan Pew anketi için, Amerikalılar dokuz dinin mensuplarına ilişkin hislerine en olumsuz olan 0'dan 100'e kadar puan verdi.
Amerikalıların Müslümanlara olan hisleri için ortalama notu 48'di. Ateistler için olan puan ise 50'ye yakın. Ancak ankete göre, geçmiş sonuçlara göre ortalama not yükseldi.
Peki Avrupalılar Müslümanları nasıl görüyor?
2016 baharında Pew'ın yaptığı ankete göre, Italya, Polonya, Macaristan ve Yunanistan'da çoğunluk Müslümanlara olumsuz bir yaklaşımı olduğunu söylerken, Fransa, Almanya ve İngiltere ile Avrupa'nın kuzey ve batısındaki bazı ülkeler de olumlu düşünenlerin oranı çok daha fazla.
Kaynak: BBC
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu dedi, Rusya Yalanladı
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Arab Birliği: 'İsrail'in Kudüs Kararı Tehlikeli Bir Gelişme'
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- ÖSO, Bab'da İki Köyü PYD/PKK'dan Kurtardı
- Rusya'dan Cenevre'ye Astana Şartı
- AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' Uyarısı
- Taliban’dan Afganistan'da İstihbarat Merkezine Operasyon
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
- ‘İslami Hareket Davası Kararlarına İmza Atanlar FETÖ'den Tutuklandı'
- Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi
- Yargıtay Davutoğlu’na Hakaret İddiasıyla Açılan Davayı Reddetti!
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbelerle Hesaplaşma Tecrübemiz”
- “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
- ABD İşgal Gücü CENTCOM'dan YPG/PKK Propagandası
- HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
- Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu
- Sanayideki Usta ve Çıraklar Kur’ân Okumayı Öğreniyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim