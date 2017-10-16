Petronas Şirketi Irak’tan Çekildi

Şirket kaynakları, Petronas’ın, Mecnun rafinerisindeki hissesini geri çekme kararı aldığını bildirdi. Şirketin, Mecnun rafinerisinde yüzde 30 hisse sahibi olduğu ve kârın az olduğu kaydedildi.

Şirket, kararını yakın zamanda kamuoyuna açıklayacak.

Shell firması da birkaç gün önce Mecnun rafinerisinden çekilmişti.

Irak’ın en büyük petrol rafinerilerinden olan Mecnun rafinerisinde günlük 200 bin varil petrol üretiliyor.

Irak Petrol Bakanı Abdulcabar Luaybi, yaptığı açıklamada, Shell ve Petronas şirketlerinin, Mecnun’dan çekilmesinden sonra, Fransa merkezli Total ve Çin merkezli Petrochina firmalarının söz konusu hisselere talip olduğunu belirtmişti.