Petrol Ofisi Vitol Group’a Satıldı!

»Ana Sayfa»Ekonomi
04.03.2017 22:51
Petrol Ofisi Vitol Group’a Satıldı!
Avusturyalı OMV, Petrol Ofisi'ni, 1 milyar avroyu aşan bedelle Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdi.

Petrol Ofisi'nin yüzde 100 hissesine sahip olan Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, bu şirketi, 1 milyar 368 milyon avroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklandı.

OMV'nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar avro.

Söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposunu da elinde bulunduruyor.

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