Petrol Kavgası mı Örgütten Kopardı?

PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ani bir ayrılışla sarsıldı. SDG’nin sözcüsü Talal Silo, Cerablus’a geçerek ÖSO güçlerine sığındı. TSK birimlerince Gaziantep’e getirilen Silo, burada MİT tarafından sorguya alındı.

Çobanbeyli doğumlu Talal Silo, albay rütbesindeyken Suriye ordusundan atılan eski bir asker. Türkmen kökenli. Suriye savaşı patlak verdiğinde kurduğu Selçuklu Tugayları’yla rejime karşı mücadele etti. İlk başlarda diğer Türkmen gruplarla birlikte hareket ediyordu. IŞİD’in Çobanbeyli’yi işgalinden sonra Türkiye’ye geldi. Bir süre Gaziantep’te kaldı. Suriye’ye geri dönen Silo’nun ÖSO’yla arası açıldı. Silo’nun komuta ettiği güçler, “Devrimci Ordu” adıyla ABD öncülüğündeki “Eğit-Donat” programına katıldı. Silo ardından ABD’nin yönlendirmesiyle PYD’nin kontrolünü sağladığı Afrin’e gitti. ABD’nin oluşturduğu SDG’ye katılan Silo, örgütün de sözcüsü tayin edildi.

SDG’nin medya yüzü haline gelen Silo’nun örgütten ayrılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Karar gazetesinin yer verdiği habere göre, Silo’nun son zamanlarda örgüt yönetimiyle arasının açıldığı, Kandil’den gelen talimatlardan rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Görüşlerinin dikkate alınmamasından yakındığı belirtilen Silo’nun, SDG’nin ele geçirdiği bölgelerde çıkan petrolün satışında elde edilen gelirin paylaşımında yaşanan usulsüzlükler nedeniyle de örgütün lider kadrosuyla ters düştüğü kaydedildi.

AKRABALARI DEVREYE GİRDİ

Silo’nun örgütten kaçmadan önce akrabaları vasıtasıyla Türkiye’ye teslim olma konusunda nabız yokladığı öne sürüldü. Önceki gece bir bahaneyle PYD’nin kontrol noktasından kurtulan Silo, Cerablus’ta ÖSO güçleriyle buluştu. Silo, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep’e getirildi. Silo’nun istihbarat görevlilerince ifadesi alınıyor. Suriye’deki Türkmenlerin temsilcilerinden Yusuf Mahalli, Silo’nun vereceği bilgileri önemsediklerini belirterek, “Talal Silo, SDG’de önemli bir komutandı. Zannımca birçok konuya vakıftır. Özellikle YPG’nin kimlerle işbirliği içerisinde olduğu, kimlerin ne sözler verdiği, hangi istihbarat örgütlerince desteklendikleri bilgisine sahip olduğunu tahmin ediyorum. Bu bilgiler hem ÖSO için hem Türkiye için faydalı olacaktır. Kimin düşman kimin dost olduğunu, işin içindeki bir ismin ağzından da öğrenmiş olacağız. Silo, SDG’deki tek Türkmen komutandı. Türkiye’ye karşı kullanmak istediler ama ellerinde patladı” dedi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan ise Silo’nun SDG’den kaçıp Türkiye’ye teslim olmasını olumlu bulduklarını belirterek, “Talal Silo’nun yeri SDG/PYD değildi. Onun yeri Türkmen sahasıydı. Silo’dan muhalefet adına, Suriye Türkmenleri adına beklediğimiz bir mücadele vardı. Onu bugüne kadar elde edemedik ama vereceği bilgilerle de yeni bir kazanç elde edileceğine inanıyorum. Malumatlarıyla hem usulsüzlükler açığa çıkacak hem de PYD’yi zor duruma sokacak tedbirlerin alınmasına vesile olacaktır” diye konuştu.