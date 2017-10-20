Peşmerge ve Haşdi Şa’bi Çetesi Arasında Çatışma

Haşdi Şa’bi çetesi ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Haşdi Şa’bi çetesinin Kerkük'ün Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı. Irak güçleri ve Haşdi Şa’bi çetesi ağır toplarla mevzileri vururken Peşmergeler de karşılık verince çatışma şiddetlendi.

Irak güçleri ve Haşdi Şa’bi çetesinin top ateşiyle yaralanan Peşmergelerin olduğu, bazı araçların da yanmaya başladığı görüldü.

Şiddetli çatışma üzerine, Erbil'den yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerleyişe geçti.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Komutanlığı bölgedeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran Topçu Birliği ve Haşdi Şabi milisleri, Irak'ın verdiği ABD yapımı silahlarla Altunköprü mevkiinde Peşmerge mevzilerini sabah saat 8'den itibaren bombalamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.