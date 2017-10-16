Peşmerge: 12 Haşdi Şa’bi Milisini Öldürdük

Gece saatlerinde Sanayi Mahallesi’nde Peşmerge Güçleri ile Haşdi Şa’bi arasında yaşanan çatışmada 12 Haşdi Şa’bi mensubu etkisiz hale getirildi. Öldürülen kişilerin cesetlerinin yol üzerinde kaldığı bildirildi.

Rûdaw’ın peşmerge kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Haşdi Şa’bi’nin 5 zırhlı Hummer aracı yakılarak imha edildi.

Haşdi Şa’bi’nin, mensuplarının cesetlerini alabilmek için bölgeye havan ve top saldırısında bulunduğu öğrenildi.

Tehdit Olan Bizler Değil, Sizlersiniz

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi bir açıklama yaparak, “Kerkük ve tartışmalı bölgelerde tehdit dilini kullanan biz değiliz, Irak yönetimi ile Haşdi Şa’bi güçleridir” dedi.

Sefin Diyazi, “Bağdat yönetimi ile Şii Haşdi Şa’bi güçleri açık bir şekilde Kürdistan Bölgesi ve Kürt güçleri tehdit ediyor” dedi.

Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bağdat yönetimi ile Haşdi Şa’bi güçleri, Kürdistan Bölgesi ve Kürt güçlerini açık bir dille tehdit ediyor ve savaş çığırtkanlığı yapıyor.

Kerkük ve tartışmalı Kürdistani yerlerde tehdit olan ve tehdit dilini kullanan bizler değiliz. Bizzat Iraklı güçler ile Haşdi Şa’bi’dir.”