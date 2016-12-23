Pervin Buldan Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Gündem
23.12.2016 10:38
Pervin Buldan Gözaltına Alındı
HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Buldan'ın gözaltına alınma gerekçesiyle ilgili ayrıntılar henüz belli değil.

12 HDP'li vekil tutuklu

Daha önce aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 12 HDP'li milletvekili tutuklanmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çıkarıldıkları mahkemelerce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ise yurt dışında oldukları için gözaltı kararı uygulanamamıştı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına Kayyum Atandı22 Aralık 2016 Perşembe 19:51
  • Elazığ'da HDP Baskil İlçe Başkanı İstifa Etti22 Aralık 2016 Perşembe 17:46
  • Erdoğan: Fırat Kalkanı'nda Durursak Sevr Şartlarını Görürüz22 Aralık 2016 Perşembe 17:22
  • Can Dündar İçin Yakalama Kararı22 Aralık 2016 Perşembe 15:30
  • Türkiye Genelinde Günde 5 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor22 Aralık 2016 Perşembe 13:48
  • Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Kubilay Gözaltına Alındı22 Aralık 2016 Perşembe 13:46
  • Yedek Vekilliğe Rötuş Planı22 Aralık 2016 Perşembe 12:31
  • HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici Tutuklandı21 Aralık 2016 Çarşamba 23:56
  • El-Bab'da 16 Asker Hayatını Kaybetti21 Aralık 2016 Çarşamba 23:50
  • Cehenneme Bilet Almayın21 Aralık 2016 Çarşamba 21:30
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim