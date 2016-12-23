Pervin Buldan Gözaltına Alındı

HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Buldan'ın gözaltına alınma gerekçesiyle ilgili ayrıntılar henüz belli değil.

12 HDP'li vekil tutuklu

Daha önce aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 12 HDP'li milletvekili tutuklanmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çıkarıldıkları mahkemelerce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ise yurt dışında oldukları için gözaltı kararı uygulanamamıştı.