Peru’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 75’e Yükseldi

»Ana Sayfa»Dünya
20.03.2017 08:49
Peru’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 75’e Yükseldi
Güney Amerika ülkelerinden Peru’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e çıktığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan (IFRC) yapılan açıklamada, sel nedeniyle 70 bin kişinin evini kaybettiği belirtildi.

IFRC’nin Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü’nün verilerine dayandırdığı açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kayması sonucu 75 kişi yaşamını yitirdi. Sel nedeniyle 625 bin kişinin evleri ve ürünleri zarar gördü.

AA’nın aktardığına göre, açıklamada, IFRC’nin ülkedeki durumu Kızılhaç ile birlikte yakından takip ettiği ve yardıma hazır olduğu ifade edilerek, şiddetli yağışların en azından nisan ayına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

“Uluslararası Destek Gerekiyorsa Hazırız”

IFRC Amerika Bölge Müdürü Walter Cotte, Kızılhaç’ın sahadaki ilk değerlendirmelerinin ülkedeki zararın inanılmaz boyutlarda olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Birçok insan evini kaybetti. Yaşamlarını yeniden inşa etmek için desteğe ihtiyaç duyacaklar. Peru’nun kuzeyi 1990’lı yılların sonlarından bu yana böyle bir şeyi yaşamadı. Peru Kızılhaçı ve gönüllüler bu tip felaketler için iyi hazırlanmış ve eğitilmiş durumdalar. Bununla beraber, uluslararası destek gerekiyorsa biz hazırız.”

Ülke genelinde şubat ayının başında etkili olan selde en az 23 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. Sel nedeniyle 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hâle geldiği bildirilmişti.

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