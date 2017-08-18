“Perinçek’i Pas Geç, Kılıçdaroğlu’nu Hapse Tık” Adaleti!

Kenan Alpay’ın yorumu:

Siyasi tartışmaların gelip dayandığı nokta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hapse sürükleyecek formüllerin altında ezilmesi olmamalıydı. Üstelik Enis Berberoğlu’nu ‘itirafçı’, eşini CHP’ye karşı ‘şantajcı’ ve kızını da Ekrem Dumanlı’nın ‘proje’ gelini olarak lanse eden iddiaların ciddi hiçbir kritiği, teyidi ve delili yokken ortada buradan yürümek konuyu daha bir sıkıntılı hale sokuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin ‘ifade ve basın özgürlüğü’ kararıyla tahliye edilen Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi’nde MİT TIR’larına ilişkin yayınladığı haberin kaynağını “solcu bir milletvekili dostum tarafından bir flash disk içinde bana getirildi” cümlesiyle işaretlemişti. Dündar’ın o dönemde yaptığı görüşmelerin HTS kayıtlarında Enis Berberoğlu da bulunuyordu ve casusluk davası olarak ilerleyen mahkeme safahatı Enis Berberoğlu’nu suçlu bularak 25 yıl ağır hapse mahkûm etti.

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