Perinçek Okullarda Mescide İzin Vermeyecekmiş!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yönetmelik değişikliğinin, birlikte yaşama koşullarını baltalayan bir içeriğe sahip olduğunu savundu.

Partisinin İstanbul il teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Perinçek, “MEB’in yeni yönetmeliğinin ‘ç’ bendine yeni yapılacak okullarda bulunması gereken unsurlar arasına zorunlu olarak abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekanda kadın ve erkek için ayrı ayrı mescit yapılması mecburiyeti konmuş” dedi.

Bu yönetmelik değişikliğinin 24 Haziran’da Resmi Gazete’de de yayınlandığını hatırlatan Perinçek, “Bu, Anayasa’nın temel ilkelerini çiğneyen bir düzenlemedir” ifadesini kullandı. Değişikliğin Türkiye’nin kazanımlarına, birikimlerine, insanların eşit ve kardeşçe yaşamalarına aykırı olduğunu savunan Perinçek, Türkiye’de uygulanmasının da uygun olmadığını söyledi. Perinçek, “Vatan Partisi olarak kesinlikle böyle bir yönetmeliğin uygulanmasına izin vermeyeceğiz ve yönetmeliğin iptali için de Danıştay’a başvuracağız” dedi.

‘YENİ FETULLAH TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YARATILMASINA ZEMİN HAZIRLAR’

Bu uygulamanın Türkiye’ye karşı kışkırtıcı ve bölücü faaliyetlerde kullanabileceğini savunan Perinçek, DHA’nın kaydettiğine göre şöyle devam etti: “O mescitlerde ne olur. İşte 15 Temmuz’da karşılaştığımız olaylarla karşılaşırsınız. O mescitlerde yeni Fetullah terör örgütleri yaratılması, geliştirilmesi için zemin hazırlarsınız. Bunun için Türkiye’nin birliğini sağlayan cumhuriyetin temel ilkeleridir. Ona bağlı olmamız lazım. İşte geçmiş dönemde gördük. Bu tür uygulamalarla o Fetullah cemaatinin küçük yaşta çocuklarımızı nasıl elimizden aldığını, o yuvalarda yetiştirilen ve bizim tanımadığımız; polisin içinde, yargının içinde, askeriyenin içindeki bunlar nereden çıktı dediğimiz o insan tipi yaratılır.”

ERDOĞAN’IN TEK DEVLET SÖZLERİNE ATIF

Perinçek, “Hiç unutmayalım, 15 Temmuz FETÖ darbesini Atatürk’e bağlı, cumhuriyete bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri bastırmıştır. Atatürk devrimi Türkiye’de bir sigortadır, güvencedir. Sayın Cumhurbaşkanı tek bayrak, tek devlet, tek millet diyor. Evet… Ama siz böyle her okulun içine mescitler açarak tek devleti yavaş yavaş cemaat ve tarikat devletlerine götürürsünüz” şeklinde konuştu.