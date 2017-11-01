Perinçek İktidarın Kemalizm Seviciliğine Şapka Çıkarmış! Bu Övünç Size Yeter!

Doğu Perinçek’in Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında Rafet Ballı'nın sorularına verdiği cevapların konuyla ilgili kısmını aynen iktibas ediyoruz:

Rafet Ballı: 15 Temmuz'dan sonra AKP'de bir Atatürkçülük başladı. Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan AKP'nin yaklaşan seçimlerde Atatürkçülerden oy isteyeceklerini belirtti. Ne diyorsunuz?

Hangi güç bunları Atatürkçülük çizgisine getiriyor? Bugüne kadar karşı duranlar bugün birden bire Atatürk'e inanmaya ve anmaya başladılar. Bugün ikinci istiklal savaşı veriliyor. İkinci istiklal savaşının birinci istiklal savaşından güç alarak verirsiniz. Daha doğrusu Atatürk devrimcisiyim diyenlerin sevinçle karşılaması lazım. Eğer biz Atatürk devrimlerini tamamlamak istiyorsak, Atatürkçülüğün yanına gelenlere sevinmeliyiz.

​Demek ki Türkiye'de seçimleri kazanmak için Atatürk bayrağına sarılmak gerekiyor. Herkes Atatürk'e göre hizasına bakıyor. Bir yerden bu Atatürk'ün Türkiye'nin önüne koyduğu programın hala yürürlükte olduğunu gösterir. 50 yıldır Vatan Partisi'nin programının da doğru olduğunu gösterir. Nedir bizim programımız? Atatürk devrimlerini tamamlamak…