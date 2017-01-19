Pentagon'a Ebu Gureyb Baskısı

Amerika Yargıçlar Birliği, Pentagon'a ABD askerlerinin Irak'taki Ebu Gureyb Cezaevinde yaptığı işkencelere ilişkin fotoğrafların yayınlanması için karar çıkardı.

Amerika Yargıçlar Birliği, ABD'nin Irak işgali sırasında insanlık dışı işkenceler yaptığı ve bir kısmını fotoğraflayarak dünyaya servis ettiği Ebu Gureyb Hapishanesi'nde çekilen fotoğrafların yayınlanması için Pentagon'a baskı yapıyor.

Amerikan Yargıçlar Birliği, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Irak işgali sırasında ABD askerlerinin Iraklılara vahşice işkenceler yaptığı Ebu Gureyb hapishanesi ile ilgili tüm fotoğrafları kamuyla paylaşması için karar çıkardı.

ABD'li hakimler, bu kararın doğru ve yerinde olduğunu savunarak, 2004'te Ebu Gureyb'de askerlerin yaptığı kötü muamelenin ortaya çıkması gerektiğini savundu.

198 tane fotoğraf yayınlandı

Bugüne kadar sadece 198 tanesi yayınlanan Ebu Gureyb fotoğraflarının yaklaşık 2 bin tane olduğu düşünülüyor. ABD Kongresi arşivlerinde tutulan bu fotoğrafların ne zaman yayınlanacağı ise belirsiz.

"Yayınlarsam Beyaz Saray sarsılır"

Irak'taki Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaptığı işkenceden dolayı yıl 3 hapis cezası alan ABD'li kadın asker Lynndie England, “Neden pişman olacakmışım!" demiş ve cezaevinde çekilmiş 800 'hatıra' fotoğrafının daha olduğunu itiraf etmişti. England, 'İşkence' isimli bir kitap çıkarmış ve "Onlar bize 20 kat fazlasını yaparlardı. Neden özür dileyeyim!" Ben suçlu değilim, görevimi yapıyordum. Bende 800 fotoğraf daha var. Onları yayınlarsam Beyaz Saray sarsılır" açıklamasını yapmıştı.

2014'te kapatıldı

Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti. Ebu Gureyb Cezaevi, Nisan 2014'te kapatılmıştı. Irak Adalet Bakanı Hasan eş-Şemmeri o dönem yaptığı açıklamada Bağdat Merkezi Hapishanesi'nin, eski adıyla Ebu Gureyb'in muhtemel bir baskın girişiminden kaçınmak için boşaltılarak kapatıldığını, mahkumların çevredeki diğer cezaevlerine nakledildiğini söylemişti.

Kaynak: Yeni Şafak