Pentagon: "Zırhlı Araçlardan PYD/PKK Faydalanıyor Olabilir"
ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, ABD’nin Suriye Arap Koalisyonuna verdiğini söylediği zırhlı araçlardan "PYD/PKK örgütünün de faydalanıyor olabileceğini" belirtti.
Albay Dorrian, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısına Bağdat'tan video konferans yoluyla bağlanarak Irak ve Suriye’deki IŞİD karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmeler yaptı.
AA muhabirinin, hafta başında Suriye Arap Koalisyonuna gönderildiği iddia edilen zırhlı araçların PYD'nin askeri kolu olan YPG militanlarının eline geçip geçmediğine yönelik sorusuna Dorrian, "Bu araçlar Suriye Arap Koalisyonuna verildi. Suriye Arap Koalisyonu savaşçıları Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) içerisinde, dolayısıyla onlarla (YPG ile) birlikteler. Bu araçlar da şu anda orada." cevabını verdi.
Bu durumda "YPG’nin bu araçları kullandığını kabul ettiğine" yönelik ikinci bir soru üzerine ise Dorrian, örgütün bu araçları kullanıp kullanmadıklarına dair elinde bilgi olmadığını söyledi.
"Diğer kuvvetler de durum gereği bundan faydalanıyorlar"
AA muhabirinin, "YPG’ye politikanız gereği silah ve ekipman vermediğinizi söylüyorsunuz ama Suriye’ye gönderdiğiniz ekipmanın bu gruplara bir şekilde geçip geçmediğini bilmediğinizi nasıl açıklıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Dorrian, şu cevabı verdi:
"Bu araçları Suriye Arap Koalisyonuna verdik. Suriye Arap Koalisyonu bu araçların zimmetini aldı. Bunlar Rakka’yı kuşatmak üzere birlikte savaşan gruplar. Şimdi bir müttefik kuvvette bir unsur varsa, diğer müttefik kuvvetler de durum gereği bundan faydalanıyorlar."
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