Pentagon Yetkilisi, Trump’a Karşı Darbe İhtimalini Dillendirdi!

»Ana Sayfa»Dünya
04.02.2017 11:26
Pentagon Yetkilisi, Trump’a Karşı Darbe İhtimalini Dillendirdi!
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sonra ülkede darbe tartışmaları hız kazandı. Obama döneminde Pentagon'da görev almış bir askeri yetkili Donald Trump'a karşı bir askeri darbenin mümkün olduğunu söyledi.

Obama döneminin Pentagon yetkilisi, artık Trump karşıtı bir askeri darbesinin mümkün olduğunu söyledi.

Pentagon yetkilisi Trump için 'herkesin korktuğu kadar çılgınca "dedi.

Obama yönetiminde ABD Savunma Bakanlığı'nda görev alan yetkili, Başkan Donald Trump'i iktidardan düşürmek için bir askeri darbe korkusunun arttığını gündeme getirdi.

"Deli bir düzen vaat ediyor"

Washington Post gazetesinin haberine göre yetkili Trump'ın deli bir düzen vadettiğini söyledi.

Daha öncede Foreign Policy dergisi için bir yazı kaleme alan Pentagon'un kıdemli politika görevlisi Rosa Brooks'da 'Amerikan tarihinin en bölücü başkanı' olarak nitelediği Donald Trump'ı görevden uzaklaştırmak için tek seçeneğin Trump yönetimine karşı bir askeri darbe olduğunu yazmıştı.

Brooks, Trump için “Yakın bir geçmişe kadar ABD'de bir askeri darbe veya en azından askeri liderlerin belirli emirlere uymayı reddetme ihtimali düşünülemez birşeydi" sözlerini kullanmıştı.

Gazete, ABD halkının yüzde 40'ının Trump'ın görevden alınmasını desteklediğini iddia ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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