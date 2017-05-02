Pentagon ve Tahran Münbiç’te Nöbette!

Şerif Egemen Ahmet / Star

Türkiye’nin Bab’ı terör örgütü DEAŞ’tan temizlemesinin ardından, hedefini, bir başka terör örgütü PYD’nin işgali altında olan Münbiç olarak belirlemesi, bölgede farklı aktörler arasında kirli ittifakların oluşmasına neden oldu. Donald Trump’ın Washington’da Başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Tahran yönetimine ağır eleştirilerde bulunmasına rağmen, Münbiç’te ABD askeriyle beraber İran destekli grupların da PYD için nöbet tuttuğu ortaya çıktı. Devrim Muhafızları kontrolündeki Şii milis grubu Liva El Bakir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) müdahalesinden çekinen terör örgütüne askeri destek sağladı.

İRANLI KOMUTAN KURDU

Yerel kaynaklar, İran Devrim Muhafızları’na mensup üst düzey komutanlardan Ahmed Madani’nin Münbiç’e gelerek özel bir milis gücü oluşturduğunu bildirdi. PYD’nin TSK korkusuyla rejim militanlarına teslim ettiği Münbiç’in batısında organize edilen İran destekli yeni askeri birliğin fotoğrafları sosyal medyadan da paylaşıldı. Söz konusu yeni grubun Yerel Savunma Güçleri’ne bağlı Hizbullah ve İran tarafından desteklenen Liva El Bakir örgütü tarafından oluşturulduğu belirtildi. Şimdi, yakın zamanda Rakka operasyonu ile ilgili planını açıklaması beklenen Trump’ın, Devrim Muhafızları ile işbirliği yapan terör örgütü PYD’ye desteği sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.

KASIMİ PYD’Yİ KORUDU

Öte yandan, Türkiye’nin Sincar ve Karaçok Dağı’na düzenlediği hava harekâtını kınayan İran Dışişleri Sözcüsü Kasımi, operasyonları durdurma çağrısı yaptı. Basın toplantısında TSK’nın operasyonlarını değerlendiren Kasımi, “Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir. Uluslararası kurallara aykırı bu eylem, yıkıcı sonuçlara neden olabilir” dedi.

Karargahı Nasrallah izliyor

Halep’te Esad rejiminin yanında savaşan İranlı komutanların kurduğu Liva El Bakir, Hizbullah ve Tahran’a olan yakınlığını gizlemiyor. Örgüt’ün dağıttığı kimliklerde Baba Esad’ın resimleri bulunurken, karargâhlarındaysa Nasrallah posterleri süslüyor.

Hizbullah’ın paravanı Liva El Bakir

Suriye’deki iç savaşın ikinci senesinde kurulan Liva El Bakir’in Hizbullah ve Tahran tarafından bölgede bir paravan olarak kullanıldığı biliniyor. Örgüt, tüm emirleri İran’ın dış operasyonlardan sorumlu komutanı Kasım Süleymani’nin görevlendirdiği Ahmed Madani’den alıyor. PYD’nin Münbiç’in batısını rejim milislerine bırakmasının ardından Suriye’nin kuzeyine yerleşen Liva El Bakir, Tahran yönetimiyle ilişkisini saklama gereği duymuyor. El Bakir, kısa süre önce sosyal medya hesaplarından Münbiç’e gelen Ahmed Madani’ye birlikleri düzene soktuğu için teşekkür etmişti.

MEZHEPÇİDEN FON

Liva El Bakir’in en büyük mali destekçisinin Hizbullah’a marş yazan Lübnanlı şarkıcı Ali Barakat olduğu biliniyor. Gruba bağlı milisler de tıpkı Hizbullah gibi ‘İslami direniş’ gerçekleştirdikleri yalanına sığınarak mezhepçilik yapıyor. El Bakir, Halep’te bir başka Tahran destekli grup Iraklı Nuceba Hareketi ile birlikte Sünni sivilleri hedef almıştı.