Pentagon, Trump’ın Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanından Memnun
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Başkan Donald Trump’ın geçen hafta istifa eden Michael Flynn’in yerine Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ı atamasından memnuniyet duyduğu bildirildi.
Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Savunma Bakanının yeni ulusal güvenlik danışmanı ile uzun yıllardır tanıştığını ve birlikte çalıştıklarını ifade etti.
Davis, “Bakan Mattis, McMaster’ı kitabı çıktığı 1990'ların sonlarından beri tanır ve onun strateji perspektifine, entelektüel titizliği ve yönetim anlamındaki disiplinine büyük saygı duyar.” diye konuştu.
McMaster, Körfez Savaşı, Irak ve Afganistan’ın işgalinde görev alması ve 2006 yılında Irak'ın Telafer ilçesindeki ABD katliamlarında etkin rol oynamış biri.
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