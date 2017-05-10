Pentagon: Silahlar PYD/PKK’ya Kalıcı Olarak Verilecek

ABD öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, PYD/PKK’ya verilecek silahların bir kısmının Suriye’de olduğunu ve silahların IŞİD ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi.

Albay Dorrian, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da video konferans yoluyla gazetecilere Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Pentagon’u PYD/PKK’ya silah vermesi konusunda yetkilendirmesine değinen Dorrian, “Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir. Dünkü karar yetkilendirme kararıydı. Bu, devam edecek bir çaba olacak.” dedi.

Verilecek silahların miktar ve türlerinin değişik görevlerde kullanılabilecek şekilde belirleneceğini ifade eden Dorrian, silahların Rakka’nın çevrelenip nihayetinde IŞİD’ten alınmak üzere PYD/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu tüm Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verileceğini aktardı.

Dorrian, Suriye Arap Koalisyonu için Suriye’ye gönderdikleri bir kısım silahların bir an önce dağıtımına başlanacağını ve daha sonra ABD’nin bölgeye yeni silahlar nakledeceğini kaydetti.

Anti-tank silahları da verilebilir

Silahların türleri ve modelleri konusunda detaya girmeyen Dorrian, küçük ölçekli silahların yanı sıra IŞİD’in bomba yüklü zırhlı araçlarını imha edebilecek kapasitedeki silahların da verileceği bilgisini paylaştı.

Dorrian, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Operasyon boyunca gördüğümüz IŞİD’in el yapımı bomba yüklü zırhlı araçlarının üstesinden gelecek kapasitede silahlar vereceğiz. Düşman sıradan araçların üstlerini birçok karmaşık kaplama ile zırhlandırıyor. Bu araçları sadece tüfeklerle alt etmek oldukça zor. Dolayısıyla bu araçlara karşı ağır makineli tüfekler veya daha büyük silahlar kullanmanız gerekecek.”

Dorrian, silahlarla ilgili eğitimin önemli bir kısmının ABD askerleri tarafından bölgedeki ortaklara verildiğini ancak ileride çerçevesi belirlenecek bir eğitim programının da yapılabileceğini bildirdi.

Silahlar geri alınmayacak

Silahların ABD’nin PYD/PKK’ya verdiği görevler kapsamında çeşitli şekillerde kullanacağını ifade eden Dorrian, bu silahların geri alımının söz konusu olmayacağını söyledi.

Bir gazetecinin, “Bu silahları belirli görevler için veriyoruz dediniz, o zaman görev tamamlanınca bu silahlar geri mi toplanacak?” şeklindeki sorusu üzerine de Dorrian, “Hayır. Silahlar IŞİD ile savaşta kullanılmaya devam edilecek. IŞİD, ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bu silahların bedelini ödeyecek.” diye konuştu.

Dorrian, AA muhabirinin, “IŞİD bitirildikten sonra bu önemli silahlara ne olacak?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu silahlar IŞİD’i yenmek için kullanılacak. Bu yüzden burada anlaşılması gereken önemli noktalardan biri şu: Tüfek veya benzeri silahlardan bahsediyorsanız, mühimmat tedariki bu silahların üzerinde önemli bir doğal sınırlama faktörüdür. Bu silahlar görev bazlı verileceği için zaten böyle bir doğal bir sınırlama faktörü söz konusu.”

Muhabirin, "Bu silahların bir noktada Suriye’deki diğer muhalif gruplara veya müttefik ülkelere dönmeyeceği konusunda nasıl bir güvenceniz var?" şeklindeki sorusu üzerine Dorrian, ABD’nin süreci gözlemleyerek kontrol edeceğini ifade etti.

Dorrian, “Bu silahlarla ne yapıldığını izliyoruz. Belirlenen amaçlara uygun kullanılmasını sağlıyoruz. Bu silahları alanlardan, silahları IŞİD’e karşı kullanmaları vaadini aldık ve bu silahların yerine kullanıldığından emin olmak için izlemeye devam edeceğiz. Burada ne yapacağımız ile ilgili spekülatif tartışmalara girmeyeceğim ancak vardığımız mutabakatın dışına çıkılması bu ortaklarımızla yaptığımız operasyonları ve verdiğimiz desteği etkileyecektir.” dedi.

AA