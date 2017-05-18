Pentagon: ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Konvoyu Vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye rejimine ait bir konvoyu el Tanf yakınlarında bir hava saldırısı ile vurduklarını açıkladı.

AA muhabirine konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ABD uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf ilçesi yakınlarında Suriye rejimine ait bir konvoyu vurduğunu söyledi.

Yetkili “Bir Suriye konvoyuna El Tanf yakınlarında hava saldırısı düzenlediğimizi teyit ediyorum. Detaylarla ilgili bir açıklama yapacağız.” dedi.

DEAŞ karşıtı koalisyondan açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesi yakınlarında Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurduğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Koalisyon 18 Mayıs’ta Suriye’nin El Tanf bölgesinin kuzeydoğusunda kurulu olan ayrışma alanında ilerleyen Suriye rejimi destekli kuvvetleri vurdu. Bu (ilerleyiş) El tanf’ta bulunan ABD ve müttefik kuvvetlerine tehdit teşkil ediyordu. Bu adım Rusya’nın Suriye rejimi destekli kuvvetleri geri çevirme girişiminin başarısız olması, koalisyonun güç gösterisi ve uyarı ateşinden sonra atıldı.”

Anadolu Ajansı’na konuşan bir Pentagon yetkilisi saldırının sonuçları ile ilgili değerlendirmenin devam ettiği belirtirken, bölgede ABD’nin 100 civarında askeri bulunduğunu ve ABD’nin uzun zamandır bölgede DEAŞ karşıtı milis birlikleri eğittiğini söyledi.

Yetkili ayrıca rejim destekli konvoyun ayrışma alanı içerisinde siper inşa etmek üzere malzeme ve iş makineleri taşıdığını tespit ettiklerini bildirdi.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde ise rejim destekli kuvvetlerin 27 araçla El Tanf bölgesine 25 kilometre girdiği belirtiliyor.

Aynı zamanda rejime ait bir SU-22 tipi silahsız savaş uçağının bölgeye girmeye çalıştığı kaydedilen haberlerde, F-22 Raptor tipi ABD savaş uçaklarınca Suriye uçağına önleme yapıldığı ifade ediliyor.

ABD, Irak, Suriye ve Ürdün sınır kavşağında bulunan El Tanf bölgesinde muhaliflerin elinde bulunan bir askeri kampta DEAŞ karşıtı muhalif kuvvetlere eğitim veriyor.

Geçen ay DEAŞ’ın kampa saldırması üzerine bölgede bulunan ABD askerleri, muhaliflerle birlikte DEAŞ ile çatışmaya girmişti.

AA