Pelikancılara Kötü Haber Görmez Görevden Alınmadı!

Bugün bazı haber siteleri Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığı şeklinde bir haber yaptı. Bu haberin gerçekle uzaktan yakından bir alası bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez görevden alınmamıştır.

Dinihaberler internet sitesinden yapılan açıklama:

Edinilen bilgilere göre Başkan Görmez'in daha önceden planlandığı şekilde görevi iade etme söz konusudur. Diyanet karşıtı şer cephesinin elini ovuşturarak beklediği görevden alma gibi bir durum söz konusu değildir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devleti sıfırdan kuracağını söylemiş bu bağlamda Bakanlıktaki kabine değişikliği dahil devletin bir çok kurumunda bayrak değişiklikleri beklenmektedir. Bütün kurumlarda da bayrak değişikliği sinyali verilmişti. Diyanet'te de olması bekleniyor.