Pelikancı Kargalar Yeni Türkiye'nin Kılavuzu Olabilir mi?!

Kenan Alpay, Bahadır Kurbaoğlu’nun Hilal TV’de hazırlayıp sunduğu Sözü Esirgemeden programına konuk oldu. Programda Cem Küçük’ün Mavi Marmara şehit ve gazilerine hakaret eden sözlerinden hareketle Pelikan çetesini değerlendirdi.

Kenan Alpay’ın değerlendirmelerini aşağıdaki videodan izleyebilir, dinleyebilirsiniz: