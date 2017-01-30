Pelikan Çetesi ve Gökdoğan Üzerine...

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30.01.2017 16:57
Pelikan Çetesi ve Gökdoğan Üzerine...
Mahalleyi kirleten mahallenin saygınlığına gölge değil karalar düşüren bu zihniyetin müntesibi olan sırma saçlılar, ağızlarından irin akanlar ve tevazudan boğulacak kadar kibir sahibidirler.

Sezai Arıcıoğlu’nun Yorumu:

Yaşadığı dünyayı keşfetmeye çalışan ve üstüne yorulmaktan, ter dökmekten ve gerekirse bedel ödemekten  çekinmeyen, içindeki boşluğu içine içine çekip kimselere hissettirmeden tedavi etmeye çalışan, çok kapalı, çok dar ve neredeyse kapalı devre bir geçmişe sahip olsa da kendisini  ortama ve vakıalara uygun anlayışlar ve öngörülere yakınlaştırmak için koşuşturan,  fazla olmayan  bilgisinin içinden en anlamlı en onurlu birkaç kelimeyi seçip bulup bana bugün bunlar daha çok lazım deyip eline ayağına diline hükmettiren..

Doğruluk gibi, adalet gibi hakikati haykırmak gibi karşısındakinin azametli görünüşünden, iriliğinden, serin suların kenarlarındaki hoyratlığından ürkmeden irkilmeden ve de korkmadan.

Gökdoğan da böyledir.

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