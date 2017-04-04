Paris’teki Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

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04.04.2017 09:59
Paris’teki Güvenlik Önlemleri Arttırıldı
Fransa İçişleri Bakanlığı, Rusya’da St. Petersburg metrosundaki patlamadan sonra başkent Paris’te toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemini arttırdı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Paris’te özellikle metro istasyonları, tren garlarında güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı bölgelerde, ön tedbir amacıyla güvenlik önlemleri yeniden arttırılmıştır. Bakanlık olarak biz büyük bir dikkat, güvenlik birimlerimiz ise tam bir seferberlik anlayışı ile görevini sürdürmektedir.” ifadesine yer verildi.

Fransa’daki Saldırılar ve Olağanüsü Hâl

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı bölgeye düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından ülkede olağanüstü hâl ilan edilmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz’da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ise sonlandırılması düşünülen olağanüstü hâl yeniden uzatılmıştı.

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