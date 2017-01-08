Paris'te Sığınmacılara Polis Şiddeti
Sınır Tanımayan Doktorlar Derneğince, Paris’te polisin sığınmacılara yönelik taciz ve şiddet eylemlerinde bulunduğu ifade edilerek, yetkililerin bunun durdurulması için gerekli önlemleri alması istendi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, sert kış koşullarına dikkat çekilerek, polisin sığınmacılara yönelik kabul edilemez uygulamalarda bulunduğu ve bu kişilerin hayatını tehlikeye attığı belirtildi.
"Yetkililere, polisin Paris’te sığınmacılara yönelik taciz ve şiddet eylemlerini durdurması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, polisin sığınmacıların çadırlarına, korunaklarına, battaniyelerine ve kartonlarına el koymasına, sığınmacıları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasına tepki gösterildi.
Dernek üyelerinin, son olarak donma tehlikesi geçiren 8 sığınmacıya yardım ettiği belirtilen açıklamada, kış koşulları altındaki sığınmacılara gerekli barınakların sağlanması için yetkililerin seferber olması istendi.
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