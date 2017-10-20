Paris'te Sığınmacı Gözaltı Merkezinde Polis Protestosu

Fransa'da kalmasına izin verilmeyen sığınmacıların barındığı Paris'in banliyölerinden Vincennes'daki gözaltı merkezinde çalışan polisler merkezin kapasitesinin artırılması kararı üzerine çalışma koşullarını protesto etmek için eylem yaptı.

Merkezdeki polis sayısının buradaki sığınmacılarla ilgilenmek için yetersiz olduğunu savunan polislerin 50'den fazlasının sağlık raporu alarak işe gelmediği bildirildi.

Eylemin hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

Halihazırda yaklaşık 170 sığınmacının barındığı merkezde yapılan yeni bina ile merkezde kalacak sığınmacı sayısının ekim ayı sonu itibarıyla 230'a çıkarılacağı açıklanmıştı.

Pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullar nedeniyle eleştiriyor.