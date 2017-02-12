Paris'te Polis Şiddeti Protesto Edildi
Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde, rutin kimlik kontrolü sırasında polislerin gösterdiği şiddet protesto edildi.
Bobigny Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, polislerin Theo adlı gence yönelik copla gerçekleştirdiği cinsel saldırıyı protesto etti. Protestocular, "Theo için adalet", "Sanıklarla dayanışma içindeyiz", "Polislerin kurbanı olmayacağız", "Polis masumları öldürüyor" yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.
Akşam saatlerine doğru polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Bazı göstericiler, RTL radyosuna ait bir aracı ve bir kamyoneti yaktı. Molotofkokteyli atan protestocular, bir restoranı tahrip etti.
Theo isimli 22 yaşındaki gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polisin açığa alınmış, polislerden biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri için ise "kasti şiddet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanı François Hollande, Theo'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılacağını açıklamıştı.
Bobigny Nöbetçi Mahkemesi ise önceki gün cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan polisleri protesto için düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarla ilgili yargılanan iki genci 6 ay hapse mahkum etmişti.
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