Paris’te Polis Memuru 3 Kişiyi Öldürdü

Olay Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bulunan Sarcelles banliyösünde gece yarısına doğru meydana geldi.

Le Parisien gazetesi, polis memurunun beylik silahıyla önce kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açtığını, daha sonra ise kendisine engel olmak isteyen komşularına yöneldiğini yazdı.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, evin içerisinde kayınpederin cansız bedenine rastlarken, kayınvalidenin ağır yaralı olarak bulunduğu kaydedildi. Komşulardan birinin cesedinin araç içerisinde, diğerinin ise aracın yanı başında olduğu bilgisi verildi.

Paris Emniyeti’nde görevli polis memurunun, daha sonra aynı evin bahçesinde yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği ileri sürülüyor.

Kaynak: AA