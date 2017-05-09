Paris’te Köprü Altında Yaşayan Mülteciler Tahliye Edildi!

Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çoğunluğu Afganistanlı ve Sudanlı bin civarında mültecinin kaldığı köprü altları ve otoyol girişindeki kampların “yasa dışı” olduğu belirtilerek, buraların “güvenlik” açısından olduğu kadar mülteciler ve çevredeki halk için de “hijyen” riski oluşturduğu kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, bu nedenle mültecilerin sabahın erken saatlerinde buralardan tahliye edildiği bildirildi.

Konuttan Sorumlu Bakan Emmanuelle Cosse da 350 polis ve 100’den fazla belediye ve sivil toplum kuruluşu çalışanının katıldığı tahliye operasyonunun yerel saatle 06.00’da (TSİ 07.00) başladığını, otobüslerle götürülen 800 ila bin mültecinin Paris ve çevresindeki göçmen merkezlerine yerleştirileceğini söyledi.