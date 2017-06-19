Paris’te Jandarmaya Saldırı Girişimi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Paris’in ünlü Champs Elysees Meydanı’nda aracını bilinçli olarak jandarma minibüsüne çarpan şahsın öldüğünü açıkladı.

Basına yaptığı açıklamada, eylemi “saldırı girişimi” olarak niteleyen Collomb, “Fransa’da bir kez daha güvenlik güçleri saldırının hedefi oldu.” dedi.

Collomb, ölen kişinin aracında bir takım silahlar ve yine otomobili infilak ettirmeyi amaçlayan patlayıcı maddeler bulunduğunu bildirdi.

Basına açıklama yapan polis kaynakları ise araçta, molotofkokteyli, bir tabanca ve bir kalaşnikof tüfek bulunduğunu bildirdi.

Nisan Ayındaki Saldırı

Paris’in Champs Elysees Caddesi’nde Türkiye’nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin önünde nisan ayında düzenlenen saldırıda bir polis ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyen kişi olay sırasında öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD’in üstlendiği belirtilmişti.

Soruşturma Başlatıldı

Paris Terörle Mücadele Savcılığı, bir sürücünün aracını bilinçli olarak jandarma minibüsüne çarpmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, konu ile ilgili olay yerinde basına yaptığı açıklamada, “Bu olayla ilgili Paris Terörle Mücadele Savcısı ön soruşturma başlattı.” dedi.

Brandet, “Bunun bilinçli bir saldırı olduğu görülüyor.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, BFM televizyon kanalı, zanlının “şüpheli terör listesinde” olduğunu ve araç içinde gaz dolu şişe bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: AA