Paris'te İki Ayrı Noktada Saldırı

Paris Orly Havalimanı'nda bir askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak öldürüldü. Şehrin kuzeyinde de yol kontrolü yapan bir polis vuruldu ve yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris Orly havalimanında nöbet tutmakta olan bir askerin silahını alarak havalimanının içindeki bir dükkana sığınan saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Emniyet güçleri Orly Havalimanı’nını boşalttı ve giriş çıkışları yasakladı.Fransa Ulusal Polisi Twıtter hesabından havalimanında polis operasyonunu doğrularken, vatandaşlardan yetkililerden gelecek uyarılara uymalarını istedi. İçişleri bakanlığı sözcüsü verdiği demeçte "Bir adam, askerlerden birinin silahını çaldıktan sonra bir dükkana kaçtı. Ardından vurularak öldürüldü" dedi.

AFP'ye konuşan Franck Lecam isimli bir görgü tanığı saldırı girişiminin Türk Hava Yolları uçuşunun yapılmak üzere olduğu 37-38 numaralı kapıda gerçekleştiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı şehrin kuzeyinde de yol kontrolü yapan bir polisin silahla vurularak yaralandığını açıkladı.

Saldırıların amacı bilinmiyor.

Şubat ayı başında da bir kişi Louvre Müzesi önğündeki askerlere bıçakla saldırmaya kalkmıştı.

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağan üstü hâl ilan edilmişti.

14 Temmuz 2016'da Nice’de düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırsının ardından olağanüstü hâl uygulaması ülkenin bu yıl yapacağı seçimlerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Reuters, AFP, DHA, Al Jazeera