Paris'te Fransız Askerine Ateş Açıldı
Paris'te Fransız askerine ateş açıldı. Askerin karşılık vermesi üzerine saldırganın yaralandığı belirtildi. Paris'in merkezinde meydana gelen olayda, Fransız askeri Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan kişiye ateş açtığı belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı, Louvre Müzesi çevresinde güvenlik önlemlerinin en yüksek düzeye çıkarıldığını bildirdi.
Görgü tanıkları, bölgenin güvenlik kordonuna alındığını aktardı.
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