Paris’te Bir Askere Bıçaklı Saldırı

Paris’te Valilik’ten yapılan açıklamada, bıçaklı bir kişinin, Chatelet bölgesindeki metro istasyonunda görev yapan askere arkadan saldırdığı, askerin saldırıyı düzenleyen kişiyi “etkisiz hâle getirdiği” açıklandı.

AA’da yer alan habere göre, yerel saatle sabah 6.30 sularında gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadığı da vurgulandı.

“Operasyon’la İlgili Düzenlemeler Yapmayı Planlıyoruz”

Europe 1 radyosuna açıklama yapan Savunma Bakanı Florence Parly, Sentinelle (Nöbetçi) Operasyonu’nda görev yapan askerlere yönelik saldırılardaki artışa işaret ederek, Operasyon’un yapılış şekliyle ilgili bazı düzenlemeler gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Toplamda 7 Saldırı Oldu

Ocak 2015’te Charlie Hebdo dergisiyle başlayan saldırıların ardından faaliyete geçirilen Sentinelle Operasyonu’nda görev yapan askerlere yönelik saldırıların sayısı bugünkü ile birlikte 7’ye çıktı.

Paris’in bir banliyösünde ağustos ayında arabayla gerçekleştirilen saldırıda ikisi ağır, toplam altı asker yaralanmıştı.

Askerlerin Sayısı Giderek Arttırıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin ölmesine neden olan saldırıların ardından, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiş, hâlen devam eden OHAL altında Sentinelle Operasyonu’nda görev yapan askerlerin sayısı da giderek arttırılmıştı.