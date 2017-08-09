Paris’te Askere Araçlı Saldırı: 6 Yaralı
Fransa’nın başkenti Paris'te bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu ikisi ağır 6 askerin yaralandığı açıklandı.
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Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Fransa’nın başkenti Paris’in Levallois-Perret bölgesinde, bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu, ikisi ağır 6 askerin yaralandığı duyuruldu.
Belediye binasının yakınında yaşanan saldırı nedeniyle polis operasyonu devam ederken saldırıyı düznleyen kişinin de kaçmayı başardığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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