Paranoya ile Trafik Kazasını “Terör Eylemi” Gördüler

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yaralılara kaldırım üzerinde müdahale

Olay yerine ambulanslar sevk edildi ve sağlık görevlileri yaralılara kaldırım üzerinde müdahale etti.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis olay yerinde inceleme yaparken, bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

AA muhabiri olaya şahit oldu

Olaya şahit olan AA muhabiri aracın hızla kaldırımdaki demirlere çarptıktan sonra sürücünün demirler üzerinde asılı kaldığını, alev almaya başlayan araca olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

"Terör eylemi olduğuna dair gösterge yok"

Öte yandan, New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, "Bunun terör eylemi olduğuna dair hiçbir gösterge yok." dedi.

Sürücü gözaltına alındı

Yaralananların tedavi altına alındığını, 4 kişinin durumunun kritik olduğunu belirten De Blasio, 26 yaşındaki ABD vatandaşı sürücünün gözaltına alındığını söyledi.

New York Polis Teşkilatı ise sürücü Richard Rojas'ın 2008 ve 2015 yıllarında alkollü araç kullanmaktan sabıkalı olduğunu bildirdi.

AA