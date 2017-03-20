“Para Verseler Bir Daha Mısır’a Ayak Basmam!”
HAKSÖZ HABER
Kılık kıyafetine dikkat etmesine ve her zaman traşlı olmaya özen göstermesine rağmen ne zaman sokakta bir polisin yanından geçse vücudunun titrediğini söylüyor Armando isimli genç.
Kolombiya asıllı Armando İslam’ı seçmesinin hemen ardından Kahire’yi gidip Ezher’de eğitim almak istemiş. İki yıldır bulunduğu Mısır’dan bir gün İslami ilimlere ve Arapça’ya vakıf birisi olarak memleketine dönüp hizmet etmek istiyor ama bu süreçte polis devleti uygulamalarından ötürü bunaldığını da ekliyor.
Her defasında yol kontrolüne takıldığını, yabancı olduğu ve Arapça’yı iyi konuşamadığı için kendisinden şüphelendiklerini ve Sina’ya gidip IŞİD’e katılma şüphesiyle kendisine ısrarlı sorular sorulduğunu söylüyor.
İhvan mensubu öğrencilerin başına gelen hadiseleri iyi biliyor. Yakın dönemde kampüste yoğun çatışmalar yaşandığını, yne Türkiyeli bir arkadaşının sadece sokakta cep telefonuyla resim çektiği için 10 gün gözaltında kaldığını söylüyor.
45 bin yabancı öğrencinin öğrenim gördüğü Ezher’de öğrencilerin polis tarafından İhvan mensubu olarak görüldüklerini, vize ve ikamet sıkıntısı çıkarıldığını örneğin geçtiğimiz günlerde Nijeryalı çok sayıda öğrencinin deport edildiğini ve Kolombiyalı bir kişi olarak Mısır’da ırkçı tutumlarla çok sık karşılaştığını söylüyor ve ekliyor: “Para verseler bir daha Mısır’a ayak basmam!”
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