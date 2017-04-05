Papa Franciscus, İdlib’deki Kimyasal Saldırıları Kınadı

»Ana Sayfa»Suriye
05.04.2017 18:08
Papa Franciscus, İdlib’deki Kimyasal Saldırıları Kınadı
Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Suriye’de Esed güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıları kınadı.

Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus meydanında çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuşan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Suriye’nin İdlib kentindeki katliama değindi.

AA’da yer alan habere göre, söz konusu kimyasal saldırılar karşısında dehşete düştüğünü belirten Papa, “Suriye’de gerçekleşen pek çok masum, çaresiz çocuğun ve insanın öldürüldüğü kabul edilemez saldırıyı sert şekilde kınıyorum.” dedi.

Saldırının kurbanları ve yakınları için dua ettiğini ifade eden Papa Franciscus, yerel ve uluslararası düzeyde siyasi sorumlulukları olanlara seslenerek, bu trajediyi bir an önce durdurma çağrısında bulundu.

Beşşar Esed güçlerinin dün sabah İdlib’in güneyinde yer alan Han Şeyhun beldesinde düzenlediği kimyasal saldırılarda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

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