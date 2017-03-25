Papa Francesco: Avrupa Birliği Kendisini Sorgulamalı

Avrupa Birliği (AB) hakkında değerlendirmelerde bulunan Papa Francesco, Avrupa kurumlarının “insanı merkez alması gerektiğini” belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 60. yıl dönümü vesilesiyle yapılan tören için Roma’ya gelen AB liderleri Vatikan’da Papa Francesco ile görüştü.

Papalık Sarayı’nda yapılan görüşmeye, geçen yıl bir referandumla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin liderleri ve AB kurumlarının temsilcileri katıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, liderlere hitaben bir konuşma yapan Papa, AB’nin bugün karşı karşıya olduğu “krizleri” yenebilmesi için kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.

“Avrupa, Yaşlılık Hastalıklarından Muzdarip”

2014’te Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı konuşmada AB’yi “artık doğurgan olmayan bir büyükanneye” benzeten Papa, bu seferki konuşmasında da Avrupa’nın “yaşlılık hastalıklarından muzdarip olduğunu” söyledi.

Papa, “Bugün artık uzayan insan ömründe 60 yıl olgunluğun zirvesidir, kendimizi sorgulamaya çağrıldığımız kritik bir yaştır. AB’nin de bugün kendisini sorgulaması, yaşın kaçınılmaz olarak getirdiği hastalıklarını tedavi etmesi ve yeni yollar bulması gerekiyor.” diye konuştu.

“Avrupa, İnsanı Merkez Almalı”

Roma Antlaşması’nın imzalanmasının ardından geçen 60 yılda dünyanın çok değiştiğine dikkat çeken Papa, bugünün “krizlerine” yanıt verebilmek için Avrupa kurumlarının “insanı merkez alması gerektiğini”, AB’nin “bir kurallar ve protokoller bütününden ibaret olamayacağını” söyledi.

Yıkılan Duvarlar, Örülen Duvarlar

“Göç krizinin” üzerinde özellikle duran Papa, “Bu yılların göç krizi yalnızca sayısal, ekonomik ya da güvenlikle ilgili bir sorun olarak ele alınamaz.” dedi ve “duvar örme” yaklaşımını şöyle eleştirdi:

“Baltık Denizi’nden Adriyatik’e kadar uzanarak kıtayı bölen o duvarı yıkmak için ne çok çaba sarf edildi. Fakat bugün o çabalar unutuldu. Birbirinden ayrılan ailelerin ve bu ayrılığın yol açtığı fakirliğin ve sefaletin trajedisi de unutuldu. Önceki nesiller, bu zorla üretilen düşmanlığın izlerini yıkmayı arzuluyorlardı, şimdi ise zamanımızın tehditlerini, savaştan ve fakirlikten kaçan ve yalnızca kendileri ve sevdikleri için bir gelecek arayan kadın, erkek ve çocukların oluşturduğu uzun kuyruğu nasıl dışarıda tutabileceğimiz tartışılıyor.”

“Popülizmin Panzehri Dayanışma”

Avrupa’nın “sahte güvenlik korkuları içine hapsolmaması gerektiğini” belirten Papa, Avrupa tarihinin “diğer halklarla ve kültürlerle buluşmaya dayandığını” öne sürdü.

Papa ayrıca, popülizmin egoizmden beslendiğini ve panzehrinin de “dayanışma” olduğunu söyledi.