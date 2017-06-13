Panama da Tayvan ile Diplomatik İlişkilerini Kesti

Panama hükümeti “tek bir Çin” olduğunu, Tayvan’ın da Çin’in bir parçası olduğunu tanıdıklarını açıkladı ve Tayvan ile uzun yıllardır var olan diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldıklarını duyurdu.

Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor ve tanımadığı bu ülkenin Çin’in parçası olması gerektiğini savunuyor.

“Tayvan ve Panama’nın Çok Güzel Dostlukları Oldu”

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Panama ve Çin küreselleşmeye önem veren, ortak vizyonlara sahip sürekli gelişen iki ülkedir. Tayvan ve Panama’nın çok güzel dostlukları oldu. Tayvan’ın ülkemizi geliştirmek için ortaya koyduğu dostluk ve işbirliğiden çok memnunuz.”

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen geçen yıl haziran ayında Panama’yı ziyaret etmişti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Panama’nın kararına tepki gösterirken Pekin’le bu konuda yarışmayacağını açıkladı.

Tayvan’ı Tanıyan Ülkelerin Sayısı 20’ye Düştü

Panama, Çin’in meşru hükümeti olarak Tayvan hükümetini tanıyan son ülkeler arasında yer alıyordu. Orta Amerika ülkesinin bu kararı, son dönemde Tayvan’ı tanımayı bırakan ülkelere bir yenisini daha eklemiş oldu. Panama’nın kararının ardından Tayvan’ı tanıyan yalnızca 20 ülke kaldı.

Çin ile Panama Arasındaki Ekonomik İşbirliği

Çin, Panama Kanalı nedeniyle dünya ticaretindeki önemli ülkelerden biri olan Panama’ya son yıllarda büyük ekonomik yatırımlar yapmıştı. Panama bu kararının gerekçesini tam olarak açıklamasa da son yıllarda Çin’le ekonomik işbirliği artıyordu. Çin şirketleri Panama’da liman inşaatları gerçekleştirirken Çinli devlet şirketleri de Panama Kanalı’nın etrafındaki arsalara ilgi göstermeye başlamıştı.

Kaynak: Euro News