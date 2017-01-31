Pamukkale Üniversitesi’nde 15 Akademisyen Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
31.01.2017 12:50
Pamukkale Üniversitesi’nde 15 Akademisyen Gözaltına Alındı
Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) akademisyenlere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında profesörlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de, Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) görevli 15 akademisyen gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PAÜ’de aralarında profesörlerin de bulunduğu 22 üniversite çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlerden 15’i gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen zanlıların ikametleri ile üniversitedeki odalarında arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

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