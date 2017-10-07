Pakistan’daki Türbe Saldırısı: Ölü Sayısı 24’e Yükseldi

AA’nın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde dün türbeye yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında, ağır yaralanan 4 kişinin hastanede ölmesi sonucu, ölü sayısı 24’e yükseldi.

Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi’ne yönelik düzenlenen Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Yüzlerce kişinin bulunduğu türbeye girmeye çalışan canlı bomba eylemcisi, güvenlik güçleri tarafından kapıda durdurulmuş, bu sırada üzerindeki bombayı patlatmıştı.

Şubat ayında Sind eyaletindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’ne düzenlenen canlı bomba saldırısında da 90 kişi ölmüştü. Bu saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.