Pakistan'da Yeni Kabine Göreve Başladı

Pakistan’da yeni Başbakan Şahid Hakan Abbasi’nin koltuğa oturması sonrası yeni bakanlar yemin ederek göreve başladı.

Başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Abbasi de katıldı.

Abbasi’nin dün akşam Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan Eski Başbakan Navaz Şerif ile yaptığı toplantının ardından 46 üyeli yeni kabine belirlendi.

Buna göre, daha önce savunma bakanlığı görevini yürüten Havaca Muhammed Asif Dışişleri Bakanı oldu.

Pakistan’da 2013’ten bu yana Dışişleri Bakanı bulunmuyordu. Bu görevi fiilen Başbakan’ın Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz yürütüyordu.

Eski Planlama Bakanı Ahsan İkbal İçişleri Bakanlığı görevine getirilirken, Maliye Bakanı İshak Dar koltuğunu korudu.

Hurram Dastgir Han ise ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.

Açıklanan kabinenin, Navaz Şerif’in kardeşi Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif başbakan olana kadar, yaklaşık 45 gün boyunca geçici olarak görev yapması bekleniyor.

Pakistan'da Navaz Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna geçici olarak, iktidar partisinin adayı Abbasi seçilmişti.

Abbasi’nin görevi, Şerif'in kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif meclise girene kadar yürüteceği açıklanmıştı.

Şahbaz Şerif, 1,5 ay sonra yapılacak ara seçimde meclise girebilirse, yaklaşık 2 ay içinde yeni başbakan olacak.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle, Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmişti. Mahkeme Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti.