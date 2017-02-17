Pakistan'da Türbeye Canlı Bomba Saldırısı

Pakistan'da Lal Şahbaz Kalender türbesine yönelik canlı bomba saldırısında en az 72 kişi öldü, 150'den fazla yaralı var.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sehwan şehrinde bulunan Lal Şahbaz Kalender türbesinde, kalabalığın arasına giren bir canlı bomba eylemcisi üzerindeki düzeneği patlattı.

Reuters ve AFP, en az 72 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini iddia etti.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif saldırıyı kınadı, "Son günler çok zor geçiyor ancak bu saldırıların bizi bölmesine, korkutmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Aynı haftanın başında, ülkenin doğusundaki Lahore kentinde 13 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı Pakistan Talibanı'nın Cemaatu’l Ahrar isimli kolu üstlenmişti.