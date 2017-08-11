Pakistan'da Polis Aracına Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Polis müfettişi Zülfikar Larik, yaptığı açıklamada, üst düzey bir polis memuru ve korumasının bulunduğu araca silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu 2 polis memurunun öldüğünü bildirdi.

Saldırganların olay yerinden kaçtığını belirten Larik, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.