Pakistan'da Mahkemeye İntihar Saldırısı: 4 Ölü

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21.02.2017 12:18
Pakistan'da Mahkemeye İntihar Saldırısı: 4 Ölü
Pakistan'ın Çarsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında avukatların da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ajansların emniyet kaynaklarından dayandırdığı bilgiye göre, üç canlı bomba, mahkemeye ana kapıdan girmeye çalışırken emniyet yetkililerince fark edildi. Etrafa ateş açan ve el bombası atan saldırganlara polisin karşılık vermesi sonucu bir canlı bombanın kapıda öldürüldüğü, ikincisinin mahkemeye girer girmez etkisiz hale getirildiği belirtildi. Üçüncü canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcı infilak ettirmesiyle 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

 

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