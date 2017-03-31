Pakistan'da İbadet Yerine Saldırı: 13 Ölü

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31.03.2017 13:26
Pakistan'da İbadet Yerine Saldırı: 13 Ölü
Pakistan'da Şii ibadet yerini hedef alan intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Paraçinar kentinde Şiileri hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Aşiretler Bölgesi’nin (FATA) Kurram Ajansı’na bağlı Paraçinar kentinde bir imambargah olarak adlandırılan Şii ibadet yerini hedef alan intihar saldırısında 13 kişi  hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Pakistan ordusu ise yaralıların hastanelere ulaştırılması için helikopter gönderdiğini duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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