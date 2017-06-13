Pakistan’da Facebook’ta “İslam’a Hakarete” İdam Cezası

Pakistan’da Facebook’ta “İslam’a hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanan bir kişi idam cezasına çarptırıldı.

30 yaşındaki Taimoor Raza’nın sosyal medyadaki paylaşımından dolayı idama mahkum edilen ilk kişi olduğu tahmin ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hz. Peygamber (S.) ve eşine hakaretle suçlanan Raza’nın davası Bahavalpur kentindeki “terörle mücadele” mahkemesinde görüldü.

Raza’nın Facebook’ta, sonradan “terörle mücadele” yetkilisi olduğu ortaya çıkan bir adamla dini konularda tartışmaya girdiği belirtiliyor.

Avukatına göre tartışmadan sonra Raza otobüs durağında gözaltına alındı, mesajlarını paylaştığı telefonuna el konuldu ve Facebook’taki paylaşımları incelendi.

Raza’nın cezayı temyiz etme hakkı bulunuyor.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif sosyal medyada dine hakaret içeren paylaşımlara karşı mücadeleye destek vereceğini açıklamış, dine hakareti “affedilemeyecek bir suç” olarak nitelemişti.

İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Çodri Nisar ise, Pakistan’ın dine hakarete karşı mücadelede “kararlı” olduğunu belirtmiş, mesajın alındığından emin olmak için de “gerekli bütün adımların” atılacağını söylemişti.