Pakistan’da Bombalı Saldırı: En Az 7 Polis Öldü
Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis öldü.
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Pakistan’daki güvenlik yetkilileri, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bulunan Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın 35 kişilik polis konvoyu geçerken patlatıldığını açıkladı.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kuetta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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