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Pakistan’da Bombalı Saldırı: En Az 7 Polis Öldü

Pakistan’da Bombalı Saldırı: En Az 7 Polis Öldü

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis öldü.

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Pakistan’daki güvenlik yetkilileri, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bulunan Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın 35 kişilik polis konvoyu geçerken patlatıldığını açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kuetta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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