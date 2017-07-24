Pakistan’da Bombalı Saldırı: 26 Ölü, 49 Yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sağlık Bakanı Selman Refik, yaptığı açıklamada, Pencap’ın başkenti Lahor’un işlek noktalarından olan Feruzepur Caddesi’nde, Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif’in ofisinin de bulunduğu yerin yakınlarında meydana gelen patlamada, 8’i polis olmak üzere 26 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Refik, canlı bomba ile düzenlenen saldırıda yaralanan 49 kişiden 10’unun durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.