Pakistan’da Bombalı Saldırı: 11 Ölü, 20 Yaralı
Pakistan’ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinin Kuetta kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
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Pakistan’ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinin Kuetta kentindeki bölge emniyet müdürlüğünün yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi.
AA’da yer alan habere göre, meydana gelen şiddetli patlama neticesinde 11 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
İlk yardım ekipleri ise yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler : pakistan, belucistan, kuetta
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