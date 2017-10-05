Pakistan'da 3 Taliban Üyesi İdam Edildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, son yıllardaki bazı terör saldırılarında yer aldıkları belirlenen Pakistan Talibanı'na mensup üç kişi idam edildiği kaydedildi.

Hayberpaktunhuva eyaletinin başkenti Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 150 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede moratoryumla askıya alınan idam cezası tekrar uygulamaya konulmuştu.

Pakistan Adalet Projesi adlı sivil toplum kuruluşuna göre, 2014'ten bu yana 477 mahkum idam edildi.