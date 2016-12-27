Pakistan’da 27 Kişi Sahte İçkiden Öldü!
Pakistan’da, Noel kutlamaları sırasında 27 kişinin, sahte içki içtiği için öldüğü açıklandı.
AA’da yer alan habere göre, Pakistanlı emniyet yetkilileri, pazar gününden bu yana Noel kutlamaları sırasında sahte içki içerek ölenlerin sayısının 27’ye çıktığını açıkladı.
Yetkililer, daha önce sahte içki sattıkları iddia edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
İçki satışının resmen yasak olduğu Pakistan’da, Müslüman olmayanlar lisanslı marketlerden içki satın alabiliyor.
Etiketler: pakistan, noel, sahte içki
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